Под Киевом горела многоэтажка: есть жертва, 18 человек спасли

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Смертельный пожар произошел днем 3 апреля в городе Ирпень Бучанского района. Пожарные обнаружили в горящей квартире тело мужчины

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

Оказалось, что около 11.10 в девятиэтажке на улице Выговского загорелась квартира на втором этаже. Возгорание оперативно ликвидировали.

"Спасателями эвакуированы 18 человек, однако, к сожалению, во время тушения пожара в одной из комнат обнаружено тело погибшего мужчины 1959 года рождения", - говорится в сообщении.

В настоящее время компетентные органы устанавливают причину возникновения пожара.

Напомним, 2 апреля на Киевщине в результате пожара погибли супруги.