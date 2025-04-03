Под Киевом горела многоэтажка: есть жертва, 18 человек спасли
Смертельный пожар произошел днем 3 апреля в городе Ирпень Бучанского района. Пожарные обнаружили в горящей квартире тело мужчины
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.
Оказалось, что около 11.10 в девятиэтажке на улице Выговского загорелась квартира на втором этаже. Возгорание оперативно ликвидировали.
"Спасателями эвакуированы 18 человек, однако, к сожалению, во время тушения пожара в одной из комнат обнаружено тело погибшего мужчины 1959 года рождения", - говорится в сообщении.
В настоящее время компетентные органы устанавливают причину возникновения пожара.
Напомним, 2 апреля на Киевщине в результате пожара погибли супруги.
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