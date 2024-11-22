На Николаевщине девушка случайно упала в 10-метровый колодец
Инцидент произошел сегодня, 22 ноября, в поселке Константиновка Вознесенского района. Из колодца пострадавшую достали спасатели
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Николаевской области.
В полдень девушка обратилась за помощью к спасателям.
"Случай оказался достаточно курьезным, ведь звонила пострадавшая из колодца, куда упала случайно", - говорится в сообщении.
Жительницу Константиновки 2001 года рождения достали из колодца с помощью спасательной веревки и альпинистского снаряжения. После спасения из ловушки глубиной около 10 метров медики осмотрели пострадавшую и госпитализировали в местную больницу.
Напомним, ранее в селе Новоселовка Николаевского района в оросительном канале обнаружили тело мужчины.
В Днепропетровской области дерево упало на авто: погиб мужчинаВсе новости »
21 ноября 2024, 16:24В Киеве дерево упало на женщину: она погибла
20 ноября 2024, 15:55В Николаевской области два человека отравились грибами
15 ноября 2024, 13:01
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
В Киеве у мужчины в руках взорвалась коробка: потерпевший погиб
22 ноября 2024, 21:07Задержали с помощью дрона: на границе с Румынией поймали группу уклонистов
22 ноября 2024, 20:30Отключения света 23 ноября: в какие часы будут действовать графики
22 ноября 2024, 19:58Правоохранители ликвидировали новые "схемы для уклонистов" в трех вузах Украины
22 ноября 2024, 19:17В Ровенской области легковушка врезалась в грузовик: погиб 21-летний водитель
22 ноября 2024, 18:50Житель Киевщины вызвал полицейских, потому что хотел выпить с ними чая
22 ноября 2024, 18:33В течение суток украинская ПВО сбила более 60 российских "шахедов"
22 ноября 2024, 18:15Возле Угледара оккупанты расстреляли 5 пленных бойцов ВСУ, — Офис Генпрокурора
22 ноября 2024, 17:48В Харькове установили новогоднюю елку в метро
22 ноября 2024, 17:37
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Все блоги »