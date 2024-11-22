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22 ноября 2024, 21:45

На Николаевщине девушка случайно упала в 10-метровый колодец

22 ноября 2024, 21:45
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фото: ГСЧС Украины в Николаевской области
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Инцидент произошел сегодня, 22 ноября, в поселке Константиновка Вознесенского района. Из колодца пострадавшую достали спасатели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Николаевской области.

В полдень девушка обратилась за помощью к спасателям.

"Случай оказался достаточно курьезным, ведь звонила пострадавшая из колодца, куда упала случайно", - говорится в сообщении.

Жительницу Константиновки 2001 года рождения достали из колодца с помощью спасательной веревки и альпинистского снаряжения. После спасения из ловушки глубиной около 10 метров медики осмотрели пострадавшую и госпитализировали в местную больницу.

Напомним, ранее в селе Новоселовка Николаевского района в оросительном канале обнаружили тело мужчины.

инцидент ГСЧС Николаевская область колодец падение спасение
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