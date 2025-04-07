фото: ГСЧС

Поздно вечером 5 апреля спасатели получили сообщение о туристах из Киева, заблудившихся в горах

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Двое 17-летних юношей отправились в туристический поход по весенним Карпатам и планировали пройти маршрут от озера Неистовое до вершины Пип Ивана Черногорского.

Однако погода резко изменилась, превратившись из весенней в зимнюю. Юноши не ожидали полуметровых сугробов снега, сильного ветра и температуры воздуха до –10 градусов мороза, поэтому решили обратиться за помощью к спасателям. Они определили свое местонахождение с помощью точки спасения RA-037 и сообщили Службу спасения.

Поскольку ближайшие спасатели находились на посту Пип Иван в Ивано-Франковской области, они первыми добрались до заблудившихся. В помощь им отправились также спасатели из Закарпатья. Учитывая ухудшение погоды, спасатели решили двигаться по ближайшему маршруту через территорию Закарпатской области.

Около четырех утра спасатели вместе с туристами спустились в урочище Тищора близ села Луги Раховского района, где они переночевали. Состояние здоровья туристов не вызывало беспокойства, поэтому медпомощь им не понадобилась.

Напомним, ночью 31 марта в горах на Закарпатье спасатели нашли двух заблудившихся туристов.