На Прикарпатті з колодязя дістали тіло жінки

фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Трагедія сталася ввечері 4 квітня в селі Коршів Коломийського району. Тіло загиблої з криниці дістали рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

"По прибуттю до місця виклику працівники Служби порятунку підняли тіло жінки 1957 року народження на поверхню та передали працівникам поліції", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, в селі Великий Кучурів Чернівецького району 4-річний хлопчик загинув, упавши у 20-метровий колодязь.

Раніше на Миколаївщині дівчина випадково впала у 10-метрову криницю. З колодязя потерпілу дістали рятувальники.