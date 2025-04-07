В высокогорье Карпат нашли туриста, едва не погибшего от холода

фото: ГСЧС Ивано-Франковской области

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 6 апреля в 09:30 спасатели получили сообщения от коллег из Черновицкой области: турист из Киева, который три дня назад вышел из поселка Ворохта в направлении горы Поп Иван Черногорский, заблудился в районе седловины Верховинского района и нуждается в помощи.

Связь с мужем сохранялась, координаты его местонахождение были известны. Спасатели по телефону объяснили ему, как действовать дальше, чтобы не подвергаться опасности.

Мужчину 1987 года рождения нашли в состоянии переохлаждения и обморожения рук. Ему оказали первую помощь и сопровождали в село Дземброня, где передали медикам.

Спасатели предостерегают, в высокогорье – сильные снегопады, порывы ветра и ограниченная видимость. Поэтому просят туристов воздержаться от походов на период усложнения погодных условий!

Напомним, в Карпатах заблудились двое 17-летних юношей из Киева.

Ранее сообщалось, что на горе Поп Иван выпало около 30 см снега, сильный ветер и ограниченная видимость.