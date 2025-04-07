В высокогорье Карпат нашли туриста, едва не погибшего от холода
Спасатели оказали помощь 38-летнему туристу, заблудившемуся в заснеженных горах Карпат и получившему обморожение рук
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Отмечается, что 6 апреля в 09:30 спасатели получили сообщения от коллег из Черновицкой области: турист из Киева, который три дня назад вышел из поселка Ворохта в направлении горы Поп Иван Черногорский, заблудился в районе седловины Верховинского района и нуждается в помощи.
Связь с мужем сохранялась, координаты его местонахождение были известны. Спасатели по телефону объяснили ему, как действовать дальше, чтобы не подвергаться опасности.
Мужчину 1987 года рождения нашли в состоянии переохлаждения и обморожения рук. Ему оказали первую помощь и сопровождали в село Дземброня, где передали медикам.
Спасатели предостерегают, в высокогорье – сильные снегопады, порывы ветра и ограниченная видимость. Поэтому просят туристов воздержаться от походов на период усложнения погодных условий!
Напомним, в Карпатах заблудились двое 17-летних юношей из Киева.
Ранее сообщалось, что на горе Поп Иван выпало около 30 см снега, сильный ветер и ограниченная видимость.