На Буковине 4-летний мальчик погиб, упав в 20-метровый колодец

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В колодец упал 4-летний ребенок. Совместно с местными жителями спасатели подняли на поверхность тело мальчика с глубины около 20 метров. К сожалению, он уже не подавал признаков жизни.

Медики приложили все усилия и провели реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.

Напомним, 27 января на Франковщине пожилая женщина упала в колодец. Пострадавшую подняли на поверхность и передали медикам.