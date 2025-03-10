В Днепропетровской области правоохранители обнаружили у двух братьев каннабиса почти на 300 000 гривен

фото: Национальная полиция

Высушенное и измельченное наркотическое вещество мужчины хранили в доме и хозяйственном помещении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Днепропетровской области.

Наркозлочин задокументировали полицейские отделения полиции №4 Днепровского районного управления полиции №2. По месту жительства 36-летних мужчин правоохранители изъяли почти 1кг каннабиса. Наркотики полицейские направили на проведение экспертного исследования. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет около 300 тысяч гривен.

Следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч.2 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепре водитель Tesla "прокатал" на капоте работника ТЦК.