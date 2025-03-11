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Обвинительный акт в отношении 26-летнего жителя Золочевского района по факту незаконной вырубки деревьев направлен в суд

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Мужчина незаконно срубил красные дубы в гослесхозе на территории Национального парка "Северное Подолье". Затем он распилил деревья, загрузил бревна в грузовик, после чего был задержан.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 430 тысяч гривен.

Фигуранту грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области чиновника будут судить за незаконную вырубку деревьев на 11 млн грн.