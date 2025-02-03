09:34  02 февраля
Командование Сухопутных войск ВСУ призвало к "жесткой реакции" на убийства военных ТЦК
07:05  03 февраля
На вооружение ВСУ поступили FPV-дроны "Громило"
12:43  02 февраля
В колонии в Полтавской области пытали и убивали заключенных
UA | RU
UA | RU
03 февраля 2025, 10:40

В Ивано-Франковской области разоблачили схему переправки уклонистов через горы

03 февраля 2025, 10:40
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Прикарпатье правоохранители задержали группу, которая организовывала незаконное пересечение границы для мужчин призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Фейсбук-сообщество Новости Ивано-Франковск.

Правоохранители установили, что маршрут пролегал через высокогорье Карпат, лесами и бездорожьем, минуя официальные пункты пропуска. Два организатора схемы занимались непосредственным сопровождением "клиентов" к границе с Румынией.

За "билет в ЕС" злоумышленники брали 10 000 долларов США с каждого желающего.

Полицейские задержали организатора в Коломне во время получения денег. Оба участника схемы сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Им грозит до 9 лет лишения свободы с ограничением права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью.

Как сообщалось, в Закарпатской области мужчина заплатил 11 000 долларов, чтобы переплыть реку Тиса.

уклонение от мобилизации граница горы Карпаты Прикарпатье Схемы
В Карпатах ищут пятерых пропавших без вести украинцев
31 января 2025, 22:42
В Ивано-Франковской области объявили карантин в учебном заведении: подробности
31 января 2025, 19:35
В Прикарпатье налоговики изъяли продукцию для электронных сигарет и наложили миллионные штрафы
29 января 2025, 16:11
Все новости »
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
В Тернопольской области строго наказали военного, который ушел в СЗЧ
03 февраля 2025, 10:59
Во время пожара в частном доме в Харькове погиб мужчина
03 февраля 2025, 10:55
В ТРЦ в центре Харькова подростки устроили массовую драку: полиция проводит проверку
03 февраля 2025, 10:32
За сутки ВСУ ликвидировали 1300 оккупантов, — Генштаб
03 февраля 2025, 10:25
На Днепропетровщине в результате взрыва пострадал мужчина
03 февраля 2025, 10:20
Сырский жестко отреагировал на серию нападений на ТЦК: что сказал Главнокомандующий ВСУ
03 февраля 2025, 09:55
Оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины: ранен гражданский
03 февраля 2025, 09:40
Россияне атаковали Харьковщину дронами и КАБами: повреждено учебное заведение
03 февраля 2025, 09:37
Ночью россияне запустили по Украине более 70 ударных дронов: как отработала ПВО
03 февраля 2025, 09:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Все публикации »
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Юрий Чевордов
Все блоги »