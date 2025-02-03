В Ивано-Франковской области разоблачили схему переправки уклонистов через горы
В Прикарпатье правоохранители задержали группу, которая организовывала незаконное пересечение границы для мужчин призывного возраста
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Фейсбук-сообщество Новости Ивано-Франковск.
Правоохранители установили, что маршрут пролегал через высокогорье Карпат, лесами и бездорожьем, минуя официальные пункты пропуска. Два организатора схемы занимались непосредственным сопровождением "клиентов" к границе с Румынией.
За "билет в ЕС" злоумышленники брали 10 000 долларов США с каждого желающего.
Полицейские задержали организатора в Коломне во время получения денег. Оба участника схемы сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Им грозит до 9 лет лишения свободы с ограничением права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью.
Как сообщалось, в Закарпатской области мужчина заплатил 11 000 долларов, чтобы переплыть реку Тиса.