В Киеве ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса микроавтобуса: видео момента ДТП

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В Соломенском районе Киева сегодня, 25 февраля под колеса микроавтобуса попала третьеклассница

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Муниципальной охраны Киева.

Как отмечается в сообщении, ребенок внезапно выбежал на дорогу вне пешеходного перехода и его правым боком задел проезжавший мимо микроавтобус. ДТП произошло около школы, а момент столкновения зафиксировали камеры наблюдения.

На место происшествия вызвали медиков. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице будут судить водителя за смертельное ДТП. Водитель "Газели" на полной скорости столкнулся с автобусом.