Фото: Нацполиция

В Бучанской общине произошла авария. Водитель въехал в автомобиль, который стоял на обочине. В результате погиб человек

Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает RegioNews.

Авария произошла во вторник, 25 февраля, около 7:00, на автодороге Киев-Ковель в пределах Бучанского территориального общества. 76-летний водитель Volkswagen ехал в направлении столицы, но столкнулся с Mercedes, стоявшим на обочине, за пределами проезжей части дороги.

В результате ДТП 72-летняя женщина, которая была пассажиркой Volkswagen, погибла на месте. Водитель получил повреждение – его госпитализировали медики.

"Следователи следственного управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по данному факту (ч. 2 ст. 286 УКУ)", - сообщили правоохранители.

Напомним, 22 февраля в Святошинском районе столицы произошла авария. Водитель трамвая наехал на мужчину в возрасте около 30 лет, находившегося на путях. Потерпевший погиб на месте. Теперь правоохранители устанавливают его личность и расследуют все обстоятельства ДТП.