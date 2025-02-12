В пяти областях превышен эпидпорог заболевания гриппом и ОРВИ

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Эпидпорог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 превышен в пяти областях Украины – Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В этих областях или в отдельных населенных пунктах региона по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применяться усиленные противоэпидемические меры, так называемый "локальный карантин".

В частности, речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах в школах, учебных заведениях, ограничении количества посетителей в учреждениях и других противоэпидемических мероприятиях.

Всего за последнюю неделю в стране заболело 171 068 человек, из них 104 843 – дети. Это на 13% больше чем неделей ранее, однако такое количество заболевших присуще середине эпидсезона, отмечают специалисты.

В настоящее время подъем заболеваемости ОРВИ наблюдается из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны.

Напомним, на прошлой неделе из-за гриппа в Ровенской области 28 школ перешли на дистанционное обучение.