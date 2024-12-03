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03 декабря 2024, 22:39

В Одессе будут судить женщину, которая из-за ревности напала с ножом на соперницу

03 декабря 2024, 22:39
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фото: полиция
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Жительница Одессы, напавшая с ножом на бывшую девушку своего парня, предстанет перед судом. Ее обвиняют в причинении тяжкого телесного повреждения, женщине грозит до восьми лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

Инцидент произошел в Приморском районе Одессы в квартире 22-летнего парня, где он проживал вместе с 29-летней женщиной. Однажды вечером в дом пришла 20-летняя бывшая девушка парня. Она планировала забрать собаку.

"Между женщинами внезапно возник конфликт на почве ревности, переросший в драку. В ходе стычки старшая женщина схватила кухонный нож и ударила им младшую в грудь", - рассказали в полиции.

Пострадавшую госпитализировали с проникающей колото-резаной раной грудной клетки. Нападающую задержали, суд отправил ее под арест.

Напомним, ранее в Харькове 71-летний мужчина напал с ножом на свою 47-летнюю жену из-за ревности.

криминал Одесса драка нападение
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