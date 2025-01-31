В Ивано-Франковской области объявили карантин в учебном заведении: подробности

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В Татарове в Прикарпатье объявили карантин в гимназии. Обучение будет остановлено почти на неделю

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ворохтянский поселковый совет.

Как стало известно, 31 января, в Татарове в Ивано-Франковской области в связи с ростом заболеваемости сезонным гриппом дирекция гимназии приняла решение о временной приостановке учебного процесса. Учебный процесс будет остановлен с 3 февраля по 7 февраля.

В настоящее время процент больных сезонным гриппом в школе составляет около 40%.

"Дальнейшая отработка уроков состоится путем уплотнения обучающей программы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в столице учительница и ученица устроили разборки в школе. Они громко разговаривали и толкали друг друга. На место происшествия выезжали полицейские.

Напомним, в Харькове одного из руководителей вуза будут судить за хищение денег.