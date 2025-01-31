В Ивано-Франковской области объявили карантин в учебном заведении: подробности
В Татарове в Прикарпатье объявили карантин в гимназии. Обучение будет остановлено почти на неделю
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ворохтянский поселковый совет.
Как стало известно, 31 января, в Татарове в Ивано-Франковской области в связи с ростом заболеваемости сезонным гриппом дирекция гимназии приняла решение о временной приостановке учебного процесса. Учебный процесс будет остановлен с 3 февраля по 7 февраля.
В настоящее время процент больных сезонным гриппом в школе составляет около 40%.
"Дальнейшая отработка уроков состоится путем уплотнения обучающей программы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в столице учительница и ученица устроили разборки в школе. Они громко разговаривали и толкали друг друга. На место происшествия выезжали полицейские.
Напомним, в Харькове одного из руководителей вуза будут судить за хищение денег.