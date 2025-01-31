На Івано-Франківщині оголосили карантин у навчальному закладі: подробиці
У Татарові на Прикарпатті оголосили карантин у гімназії. Навчання буде зупинено майже на тиждень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ворохтянську селищну раду.
Як стало відомо, 31 січня, у Татарові на Івано-Франківщині у зв’язку зі зростанням захворюваності на сезонний грип дирекція гімназії ухвалила рішення про тимчасове призупинення навчального процесу. Навчальний процес буде зупинено з 3 лютого по 7 лютого.
Наразі відсоток хворих на сезонний грип у школі становить близько 40%.
"Подальше відпрацювання уроків відбудеться шляхом ущільнення навчальної програми", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, у столиці вчителька й учениця влаштували розбірки у школі. Вони голосно розмовляли і штовхали одна одну. На місце події виїжджали поліцейські.
Нагадаємо, в Харкові одного з керівників вишу судитимуть за розкрадання грошей.