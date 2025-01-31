На Івано-Франківщині оголосили карантин у навчальному закладі: подробиці

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У Татарові на Прикарпатті оголосили карантин у гімназії. Навчання буде зупинено майже на тиждень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ворохтянську селищну раду.

Як стало відомо, 31 січня, у Татарові на Івано-Франківщині у зв’язку зі зростанням захворюваності на сезонний грип дирекція гімназії ухвалила рішення про тимчасове призупинення навчального процесу. Навчальний процес буде зупинено з 3 лютого по 7 лютого.

Наразі відсоток хворих на сезонний грип у школі становить близько 40%.

"Подальше відпрацювання уроків відбудеться шляхом ущільнення навчальної програми", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у столиці вчителька й учениця влаштували розбірки у школі. Вони голосно розмовляли і штовхали одна одну. На місце події виїжджали поліцейські.

Нагадаємо, в Харкові одного з керівників вишу судитимуть за розкрадання грошей.