На Прикарпатье разоблачен новый канал незаконной переправки мужчин за границу
В Ивано-Франковской области будут судить участников группы, которые организовывали канал незаконной переправки ухилянцев через государственную границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.
По словам правоохранителей, 27-летние жители Коломыи и Буковины организовали схему незаконного пересечения государственной границы вне пунктов пропуска. Маршрут пролегал карпатским высокогорьем, через леса, вне пунктов пропуска, вплоть до румынской границы.
Свои услуги мужчины оценили в 10000 долларов США.
Один из злоумышленников был задержан во время получения денег в Коломые.
В настоящее время фигурантам было поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашний арест.
Им грозит грозит до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Как сообщалось, в Киевской области разоблачена очередная схема незаконного выезда за границу: две женщины за 18 500 долларов продавали фиктивные браки и инвалидность.