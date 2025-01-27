На Прикарпатье разоблачен новый канал незаконной переправки мужчин за границу

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В Ивано-Франковской области будут судить участников группы, которые организовывали канал незаконной переправки ухилянцев через государственную границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

По словам правоохранителей, 27-летние жители Коломыи и Буковины организовали схему незаконного пересечения государственной границы вне пунктов пропуска. Маршрут пролегал карпатским высокогорьем, через леса, вне пунктов пропуска, вплоть до румынской границы.

Свои услуги мужчины оценили в 10000 долларов США.

Один из злоумышленников был задержан во время получения денег в Коломые.

В настоящее время фигурантам было поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и домашний арест.

Им грозит грозит до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как сообщалось, в Киевской области разоблачена очередная схема незаконного выезда за границу: две женщины за 18 500 долларов продавали фиктивные браки и инвалидность.