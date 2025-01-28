На Франковщине женщина упала в колодец

фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Инцидент произошел вечером 27 января в селе Княждвор Коломыйского района. Чрезвычайники спасли женщину из "ловушки"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Оказалось, что на территории заброшенного частного хозяйства пенсионерка упала в колодец. Соседи услышали крики потерпевшей со дна колодца и обратились за помощью к спасателям.

"Женщину 1938 года рождения, подняли на поверхность и передали медикам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Николаевской области девушка случайно упала в 10-метровый колодец. Пострадавшую достали спасатели.