На Прикарпатье чиновник облгаза насчитало себе и коллегам премий более чем на 11 млн грн

фото: freepik.com

В Ивано-Франковской области экс-руководителя газораспределительной компании подозревают в служебной халатности из-за выплаты незаконных премий на сумму более 11 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ивано-Франковскую областную прокуратуру.

Как стало известно, подозреваемый, исполняющий обязанности Председателя правления общества газораспределительной системы, издал необоснованный приказ о выплате премий руководящему составу организации. Так, весной 2023 года он безосновательно премировал себя и еще пятерых коллег более чем на 11 млн грн.

Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ему инкриминирована служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия юридическому лицу (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Напомним, в Киеве судят руководителя управления соцзащиты, который насчитывал себе премии по зарплатам сотрудников.

Как сообщалось, в Хмельнитчине мэр города получил штраф за премирование невесты.

Напомним, в Сумах директор школы шесть лет платила зарплату мужчине, который находился за границей. За это время ему насчитали около полумиллиона гривен зарплаты и премий.