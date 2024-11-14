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Правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области, два года обманом незаконно получавшего зарплату

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Фигурант заключил контракт с добровольческим формированием Днепровского городской территориальной громады в июне 2022 года, но на службу так и не явился. Однако это позволило ему освободиться от исполнения должностных обязанностей и остаться в родном городе.

Два года налоговик практически не покидал пределы своего дома, но получил 700 тысяч. грн зарплаты в налоговой.

Сейчас чиновник уже уволен с занимаемой должности.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Также будет инициировано возмещение государству нанесенного ущерба.

Экс-налоговику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гостомеле чиновники разворовали миллионы, выделенные на восстановление разрушенного россиянами жилья.