На Житомирщине экс-налоговик два года получал зарплату, притворяясь военным
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области, два года обманом незаконно получавшего зарплату
Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.
Фигурант заключил контракт с добровольческим формированием Днепровского городской территориальной громады в июне 2022 года, но на службу так и не явился. Однако это позволило ему освободиться от исполнения должностных обязанностей и остаться в родном городе.
Два года налоговик практически не покидал пределы своего дома, но получил 700 тысяч. грн зарплаты в налоговой.
Сейчас чиновник уже уволен с занимаемой должности.
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Также будет инициировано возмещение государству нанесенного ущерба.
Экс-налоговику грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Гостомеле чиновники разворовали миллионы, выделенные на восстановление разрушенного россиянами жилья.