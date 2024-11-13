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13 ноября 2024, 22:17

На Черкащине задержали начальника колонии, который помог криминальным авторитетам провести "сходку"

13 ноября 2024, 22:17
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фото: ГБР
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Правоохранители разоблачили начальника колонии из Черкасской области, который помог криминальным авторитетам провести на территории учреждения так называемую "сходку"

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Чиновник пропустил в исправительное учреждение криминальных авторитетов по просьбе ранее судимого жителя Умани, который имел статус "смотрящего" по этой колонии со свободы.

По данным следствия, в феврале 2024 года между двумя авторитетами, отбывавшими наказание в исправительной колонии, возник конфликт из-за денег и распределения сфер влияния. Для его решения "смотрящий" решил провести собрание на территории учреждения. Он пригласил на "сходку" 5 человек через своего доверенного лица, имеющего в криминальной среде статус "блатного".

Начальник учреждения способствовал проведению криминального собрания в помещении колонии. Он также приказал подчиненным выключить электроснабжение, чтобы таким образом отключить камеры видеонаблюдения и лично провел на территорию учреждения через главные ворота криминальных авторитетов.

Правоохранители задержали 5 участников "сходки" и начальника исправительной колонии.

Всем им и еще двум заключенным объявили подозрение по ч. 1 ст. 255-2 УК Украины.

Напомним, в октябре в Киеве правоохранители посетили "сходку криминальных авторитетов". По данным следствия, фигуранты занимались переправкой военнообязанных через границу.

ГБР криминал подозрение колония задержание Черкасская область начальник
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