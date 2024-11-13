На Черкащине задержали начальника колонии, который помог криминальным авторитетам провести "сходку"
Правоохранители разоблачили начальника колонии из Черкасской области, который помог криминальным авторитетам провести на территории учреждения так называемую "сходку"
Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.
Чиновник пропустил в исправительное учреждение криминальных авторитетов по просьбе ранее судимого жителя Умани, который имел статус "смотрящего" по этой колонии со свободы.
По данным следствия, в феврале 2024 года между двумя авторитетами, отбывавшими наказание в исправительной колонии, возник конфликт из-за денег и распределения сфер влияния. Для его решения "смотрящий" решил провести собрание на территории учреждения. Он пригласил на "сходку" 5 человек через своего доверенного лица, имеющего в криминальной среде статус "блатного".
Начальник учреждения способствовал проведению криминального собрания в помещении колонии. Он также приказал подчиненным выключить электроснабжение, чтобы таким образом отключить камеры видеонаблюдения и лично провел на территорию учреждения через главные ворота криминальных авторитетов.
Правоохранители задержали 5 участников "сходки" и начальника исправительной колонии.
Всем им и еще двум заключенным объявили подозрение по ч. 1 ст. 255-2 УК Украины.
Напомним, в октябре в Киеве правоохранители посетили "сходку криминальных авторитетов". По данным следствия, фигуранты занимались переправкой военнообязанных через границу.