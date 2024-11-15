В Сумах мужчина угнал микроавтобус медиков с территории госпиталя

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В Сумах 40-летнему местному жителю сообщили о подозрении в угоне с территории госпиталя микроавтобуса медиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

Как отмечается в сообщении, принадлежащий медикам микроавтобус Toyota Hi-Ace угнали с территории медицинского учреждения в Сумах 11 ноября.

Сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль и задержали мужчину.

Во время обысков у мужчины изъяли обрез охотничьего ружья, патроны и штык-нож.

Напомним, ранее житель Черновцов угнал у киевлянина авто и сдал его на запчасти.