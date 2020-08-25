Ивано-франковский феномен. Почему у мэра Марцинкива нет конкурентов

В 2015 году 35-летний на тот момент «свободовец» Руслан Марцинкив вырвал во втором туре победу на мэрских выборах в Ивано-Франковске в гораздо более опытного за себя Игоря Насалика, которого к тому же выдвинула правящая тогда партия БПП

В 2015 году 35-летний на тот момент «свободовец» Руслан Марцинкив вырвал во втором туре победу на мэрских выборах в Ивано-Франковске в гораздо более опытного за себя Игоря Насалика, которого к тому же выдвинула правящая тогда партия БПП

Прошло почти пять лет, и ситуация изменилась кардинально – теперь фамилия Насалика даже не попадает в опросные листы социологов, а действующий глава города не только спокойно преодолевает кого угодно с разгромным счетом еще до старта избирательной гонки, но и ведет паровозом партию Олега Тягнибока фактически к монобольшиству в Ивано-Франковском горсовете.

RegioNews разбирался, почему "свободовскому" мэру столицы Прикарпатья нет реальной альтернативы и к чему это приведет во время и после выборов в Ивано-Франковске.

Марцинкив здесь, Марцинкив там

Есть у ивано-франковского городского головы такая традиция - каждую пятницу утром он садится на велосипед и объезжает различные микрорайоны города. А за ним в велосипедную колонну выстраиваются руководители городских департаментов и управлений, которые вместе с мэром осматривают состояние благоустройства, ход ремонтных работ и другие интересности. Эффект от таких велопрогулок - три в одном. Во-первых, многим франковским чиновникам это позволяет сохранять хорошую спортивную форму, и градоначальнику – в первую очередь. Во-вторых, некоторые актуальные проблемы отдельных районов города действительно лучше решать непосредственно на месте, избегая лишней бюрократической волокиты. Ну и, в-третьих, это способствует наращиванию популярности Руслана Марцинкива среди горожан, которые каждую пятницу имеют возможность видеть его в работе собственными глазами. То есть пиар еще тот.

В целом к применению разнообразных популистских инструментов у руководителя Ивана-Франковска является откровенная слабость. То он на оперативное совещание в мэрии берет с собой мешок цемента и дарит его тому предприятию, которое хуже латает "подведомственные" тротуары, раскопанные после ремонтных работ. То упорно играет главную роль на каких-то регулярных торжествах, иногда основанных им самим же. Как, например, это произошло 20 августа на "Празднике первого портфелика", когда городской голова раздал школьные наборы перед началом учебного года ученикам, которые являются детьми-сиротами или лишенными родительской опеки, а также чьи родители погибли в зоне ООС и умерли уже после возвращения с фронта.

Между прочим, внимание к молодых франковцам и их образованию – настоящая "фишка" Марцинкива, который не боится публично спорить относительно организации учебного процесса даже с Кабмином. Огласка на всю страну получила марцинкивская реакция на решение правительства относительно коронавирусного карантина в Украине и разделения регионов на зоны, где Ивано-Франковск попал в "оранжевую" зону со значительным риском оказаться в "красной" (а в тех регионах, которые обозначены красным цветом, запрещается не только работа общественного транспорта и деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов, но и посещение учреждений образования).

"Что это за разделение на зоны? Страна – это не зона. Они с нами не советовались, когда делили страну на зоны. Мы идем полноценно учиться. Они нам деньги не дают из Киева, то есть недофинансируют образование, то пошли они лесом со своими рекомендациями. Пусть отдадут нам 120 млн грн, а тогда будут писать рекомендации", - заявил Марцинкив, чем набрал очередных рейтинговых баллов у жителей столицы Прикарпатья и всего региона. Недаром местные художники, которые создают сувениры из полимерной глины, этим летом даже начали делать фигурки городского головы – он у них спортивного телосложения и в виде некоего римского императора.

Рейтинг в одни ворота

В то же время следует признать, что в франковского градоначальника имеются не только пиар-успехи, но и результаты работы городской власти в реальной плоскости. Жители в основном довольны, как работают и общественный транспорт в городе, и коммунальные службы, и образовательные учреждения. Есть некоторое недовольство работой больниц, но это больше вопрос к общенациональной медицинской реформы. Наконец, одно из самых актуальных для горожан строек местной инфраструктуры – сооружения Пасичнянского моста – пока выполнено на 80%, а всю многомиллионную финансовую отчетность по нему может любой найти на ресурсе "Открытый бюджет". Кстати, уже несколько последних лет подряд Ивано-Франковск попадает на первые места Индекса публичности местного самоуправления, который составляет общественная сеть "Опора".

Как следствие - в последних социологических исследованиях Марцинкиву как мэру франковцы просто не видят реальной альтернативы. Например, в августовском исследовании социологической группы "Рейтинг" уровень поддержки горожанами своего городского головы достиг просто заоблачных показателей - 88% среди тех, кто определился и намерен принять участие в ближайших мэрских выборах. Зато итоги для других кандидатов – откровенно грустные. Так, вторым в этом соцопросе идет нардеп прошлого и немножко позапрошлого созывов Верховной Рады Александр Шевченко, который избирался в 2014-м именно в мажоритарном избирательном округе №83 с центром в Ивано-Франковске. Теперь же мэрский рейтинг этого выдвиженца близкого к Игорю Коломойскому партии "За майбутне" и известного также как директор "Буковеля" - всего 4,8%. И это еще довольно приличные цифры популярности, потому что третий в ивано-франковском исследовании "Рейтинга" - представитель "Евросолидарности" Петр Шкутяк с поддержкой в 1,4%, а четвертый – вероятный кандидат в мэры от "Голоса" Андрей Корниенко (1,1%). Показатели же остальных – вообще ниже 1%, ну а тех, кто не определился, рекордно мало - около 6%.

Во франковском феномене есть еще один важный нюанс. Дело в том, что Марцинкив, который уже объявил о своем повторном баллотировании в мэры опять под флагом "Свободы", выступает для партии Олега Тягнибока как настоящий паровоз. И это позволит быть националистам в следующей Ивано-Франковском горсовете не просто в относительном большинстве, как сейчас (сейчас здесь из 42-х депутатских мандатов "свободовцы" имеют только 14, и в "Евросолидарности" штыков не намного меньше – 9), а в монобольшинстве.

Как и что может переломить эту сложившуюся ситуацию во время избирательной кампании, которая стартует в начале сентября и продлится до конца октября, в Ивано-Франковске не может сказать никто. Поэтому в отличие от других украинских городов, где еще до официального старта местных выборов наблюдается парад выдвижения кандидатов в мэры, тут все потенциальные участники мэрских гонок, кроме, собственно, Марцинкива, молчат, будто в рот воды набрали. И заявлять о своем баллотировании совсем не спешат.