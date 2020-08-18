Депутата райсовета на Черниговщине будут судить за отмывание 5 млн грн

Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах

Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах

Фото: НацполицияФото: flickr

Депутата Талалаевского районного совета Черниговской области VII созыва будут судить по факту завладения чужим имуществом и отмывания 5,1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, депутат основал фермерское хозяйство и не имея на то права, заключил договор с фирмой, по которому должен был продать ей 2500 тонн урожая кукурузы.

ООО внесло за него предоплату в сумме 196 тыс 625 долларов США, что составило 5 млн 183 тыс грн. Не собираясь выполнять договор, с целью легализации присвоенных путем обмана 5,1 млн грн, фермер совершил с ними финансовые операции", - говорится в сообщении.

Обвинение в отношении депутата прокуратура передала в суд.

Напомним, в Запорожье разоблачили миллионные махинации с коммунальной землей, городской бюджет недополучил более 5 миллионов гривен.