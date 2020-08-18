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18 августа 2020, 16:53 4

На Прикарпатье авто влетело в трактор: трое погибших

18 августа 2020, 16:53 4
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По факту ДТП открыто уголовное производство
По факту ДТП открыто уголовное производство
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Авария с погибшими произошла в Калушском районе, где столкнулись легковушка и трактор.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области.

18 августа в 14:00 поступило сообщение на линию "102" о ДТП между селами Боднарь и Вестовая Калушского района .

Следователями установлено, что водитель Daewoo Lanos, выполняя маневр обгона на закрытом повороте выехал на встречную полосу движения и столкнулся с трактором John Deere. В результате аварии на месте происшествия погибли трое пассажиров легковушки, а водитель доставлен в медучреждение. Их возраст и место жительства устанавливаются. Водитель трактора в ДТП не пострадал.

У водителей отобраны кровь для проверки состояния опьянения. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ.

Прикарпатские полицейские расследуют ДТП, в котором трое человек погибли Авария с погибшими произошла на Калущині, где...

Опубликовано Полиция Ивано-Франковской области Вторник, 18 августа 2020 г.

Напомним, 10 августа на Ивано-Франковщине микроавтобус столкнулся с легковушкой: трое человек погибли.

ДТП расследование Ивано-Франковск полиция погибшие Прикарпатье авария
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