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Карантин в Украине: у Зеленского рассказали о новых критериях ограничений
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16 июля 2020, 14:22 13

Карантин в Украине: у Зеленского рассказали о новых критериях ограничений

16 июля 2020, 14:22 13
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Уже разработано постановление, где регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную"
Уже разработано постановление, где регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную"
Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не стоит торопиться продолжать карантин больше чем на месяц, надо действовать за развитием ситуации.

Об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает RegioNews.

Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не дольше", – сказал глава государства.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями, которая касается режима карантина в Украине в целом.

Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Ограничительные меры будут вводиться в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Ранее сообщалось, что в Киеве адаптивный карантин могут продолжать до 2022 года.

Напомним, что по состоянию на утро 16 июля в Украине зафиксировано 56 455 случаев COVID-19, за минувшие сутки выявили 848 новых случаев заболевания.

коронавирус Владимир Зеленский карантин президент регионы Максим Степанов
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