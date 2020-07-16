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Коронавирус в Украине: зафиксировано более 800 новых случаев
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16 июля 2020, 09:51 6

Коронавирус в Украине: зафиксировано более 800 новых случаев

16 июля 2020, 09:51 6
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За прошедшие сутки зафиксировано 18 летальных случаев, 800 пациентов выздоровели
pixabay.com
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По состоянию на утро 16 июля в Украине зафиксировано 56 455 случаев COVID-19, за прошедшие сутки обнаружили 848 новых случаев заболевания.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 197, Ровенской области - 70, Ивано-Франковской области - 64 и городе Киев - 116", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Из тех, кто заболел за прошедшие сутки - 36 детей, а также 51 медицинский работник. Были госпитализированы 226 человек.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2221 случай;
  • Волынская область — 3147 случаев;
  • Днепропетровская область — 1163 случая;
  • Донецкая область — 776 случаев;
  • Житомирская область — 1569 случаев;
  • Закарпатская область — 4166 случаев;
  • Запорожская область — 642 случая;
  • Ивано-Франковская область — 3242 случая;
  • Кировоградская область — 675 случаев;
  • г. Киев — 6613 случаев;
  • Киевская область — 3144 случая;
  • Львовская область — 7622 случая;
  • Луганская область — 98 случаев;
  • Николаевская область — 498 случаев;
  • Одесская область — 2375 случаев;
  • Полтавская область — 343 случая;
  • Ровенская область — 4852 случая;
  • Сумская область — 348 случаев;
  • Тернопольская область — 2337 случаев;
  • Харьковская область — 2845 случаев;
  • Херсонская область — 206 случаев;
  • Хмельницкая область — 930 случаев;
  • Черновицкая область —5232 случая;
  • Черкасская область — 783 случая;
  • Черниговская область — 628 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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