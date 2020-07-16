Коронавирус в Украине: зафиксировано более 800 новых случаев
По состоянию на утро 16 июля в Украине зафиксировано 56 455 случаев COVID-19, за прошедшие сутки обнаружили 848 новых случаев заболевания.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 197, Ровенской области - 70, Ивано-Франковской области - 64 и городе Киев - 116", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Из тех, кто заболел за прошедшие сутки - 36 детей, а также 51 медицинский работник. Были госпитализированы 226 человек.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2221 случай;
- Волынская область — 3147 случаев;
- Днепропетровская область — 1163 случая;
- Донецкая область — 776 случаев;
- Житомирская область — 1569 случаев;
- Закарпатская область — 4166 случаев;
- Запорожская область — 642 случая;
- Ивано-Франковская область — 3242 случая;
- Кировоградская область — 675 случаев;
- г. Киев — 6613 случаев;
- Киевская область — 3144 случая;
- Львовская область — 7622 случая;
- Луганская область — 98 случаев;
- Николаевская область — 498 случаев;
- Одесская область — 2375 случаев;
- Полтавская область — 343 случая;
- Ровенская область — 4852 случая;
- Сумская область — 348 случаев;
- Тернопольская область — 2337 случаев;
- Харьковская область — 2845 случаев;
- Херсонская область — 206 случаев;
- Хмельницкая область — 930 случаев;
- Черновицкая область —5232 случая;
- Черкасская область — 783 случая;
- Черниговская область — 628 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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