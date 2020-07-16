Коронавирус в Украине: зафиксировано более 800 новых случаев

За прошедшие сутки зафиксировано 18 летальных случаев, 800 пациентов выздоровели

За прошедшие сутки зафиксировано 18 летальных случаев, 800 пациентов выздоровели

pixabay.com

По состоянию на утро 16 июля в Украине зафиксировано 56 455 случаев COVID-19, за прошедшие сутки обнаружили 848 новых случаев заболевания.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 197, Ровенской области - 70, Ивано-Франковской области - 64 и городе Киев - 116", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Из тех, кто заболел за прошедшие сутки - 36 детей, а также 51 медицинский работник. Были госпитализированы 226 человек.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 2221 случай;

Волынская область — 3147 случаев;

Днепропетровская область — 1163 случая;

Донецкая область — 776 случаев;

Житомирская область — 1569 случаев;

Закарпатская область — 4166 случаев;

Запорожская область — 642 случая;

Ивано-Франковская область — 3242 случая;

Кировоградская область — 675 случаев;

г. Киев — 6613 случаев;

Киевская область — 3144 случая;

Львовская область — 7622 случая;

Луганская область — 98 случаев;

Николаевская область — 498 случаев;

Одесская область — 2375 случаев;

Полтавская область — 343 случая;

Ровенская область — 4852 случая;

Сумская область — 348 случаев;

Тернопольская область — 2337 случаев;

Харьковская область — 2845 случаев;

Херсонская область — 206 случаев;

Хмельницкая область — 930 случаев;

Черновицкая область —5232 случая;

Черкасская область — 783 случая;

Черниговская область — 628 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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