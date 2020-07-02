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02 июля 2020, 16:45 6

Больницы Ивано-Франковска не будут принимать пациентов с коронавирусом – мэр

02 июля 2020, 16:45 6
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Их будут направлять в областную инфекционную больницу
Их будут направлять в областную инфекционную больницу
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В связи с увеличением количества заболевших коронавирусом, городские больницы Ивано-Франковска не будут принимать пациентов с Covid-19.

Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews cо ссылкой на "Галицький корреспондент".

Он подчеркнул, что статистика заболевания коронавирусом ухудшилась. Количество больных увеличивается каждый день. Сейчас в городских больницах 281 человек, заболевший Covid-19.

Тревожные цифры, потому что это показатель конца апреля, тогда у нас было больше больных. Поэтому приняли решение, что пока не будем принимать пациентов. Будем их направлять в областную инфекционную больницу, а также в Калушскую городскую больницу. Делаем это для того, чтобы часть пациентов выписать", - сказал Марцинкив.

Мэр добавил, что в областной инфекционной больнице находится 46 франковцев, из них 4 поступили прошедшие сутки.

По его словам, в июне произошел наибольший прирост смертей — 130 человек. Для сравнения, в 2019 году — 97 человек, а в 2018 году — 100 человек.

Это не только коронавирус, но статистика печальная", - отметил он.

Напомним, в Украине выросло суточное количество заболевших коронавирусом — заразились 889 человек.

коронавирус Ивано-Франковск мэр больницы Марцинкив Руслан
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