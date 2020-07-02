У секретаря городского совета Кропивницкого обнаружили COVID-19

Работников, которые с ним контактировали, проверяют на наличие заболевания

Работников, которые с ним контактировали, проверяют на наличие заболевания

Фото: kr-rada.gov.ua

Об этом сообщает местное издание "Без купюр" со ссылкой на депутатов городского совета, передает RegioNews.

Как пишет издание, областной лабораторный центр получил экстренное обращение от другой лаборатории по поводу одного из должностных лиц городского совета, который заболел COVID-19.

Они не называют его фамилию, однако по словам и.о. директора областного лабораторного центра Надежды Оперчук, проводится эпидемиологическое расследование, в том числе проверяют на наличие заболевания работников городского совета, контактировавших с больным.

Исследуются пределы очага, мы видим, что еще будут люди", - сообщила Оперчук.

Она добавила, что все, кто контактировал с больным, проходят ПРЛ-тестирование, списки контактных лиц отправлены в горсовет и семейным врачам. Также повторно проводится тестирование членов семьи чиновника.

Напомним, двое депутатов львовского городского совета заболели коронавирусом.