Геннадий Кернес берет уроки украинского языка
Мэр Харькова заговорил по-украински в общественном пространстве
Мэр Харькова заговорил по-украински в общественном пространстве
Городской голова занимается с учителем последние полгода
Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, пишет RegioNews.
Кернес начал дополнительно заниматься языком полгода назад по несколько раз в неделю. Сейчас он уже может общаться и сейчас продолжает занятия.
Я изучал украинский язык и литературу еще в школе. Сейчас смотрю на украинском языке телевидение", - пояснил мэр Харькова.
На вопрос журналистки, как он до этого дошел, Кернес ответил, что "это его дело".
Напомним, сегодня Геннадий Кернес рассказал, зачем снова будет баллотироваться в мэры Харькова.
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе