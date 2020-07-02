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02 июля 2020, 16:00 14

Геннадий Кернес берет уроки украинского языка

02 июля 2020, 16:00 14
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Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, пишет RegioNews.

Кернес начал дополнительно заниматься языком полгода назад по несколько раз в неделю. Сейчас он уже может общаться и сейчас продолжает занятия.

Я изучал украинский язык и литературу еще в школе. Сейчас смотрю на украинском языке телевидение", - пояснил мэр Харькова.

На вопрос журналистки, как он до этого дошел, Кернес ответил, что "это его дело".

Напомним, сегодня Геннадий Кернес рассказал, зачем снова будет баллотироваться в мэры Харькова.

выборы Кернес Геннадий мэр Харьков учителя украинский язык
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