В Хмельницкой области и на Прикарпатье разоблачили пророссийских интернет-агитаторов
Киберспециалисты СБУ разоблачили интернет-агитаторов, которые по указанию российских кураторов распространяли в сети публичные призывы к изменению государственных границ и свержению власти.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.
Двое жителей Хмельницкого и Ивано-Франковска администрировали в соцсетях сообщества сепаратистского толка. Злоумышленники действовали под "прикрытием" украинской SMM-структуры.
В интернете они распространяли преимущественно фейки о карантинных ограничениях из-за COVID-19 и дискредитации органов государственной власти. Агитаторы побуждали к протестам и продвигали идеи федерализации Украины.
Результаты лингвистической экспертизы этих материалов подтвердили, что они содержат публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, насильственному свержению конституционного строя.
Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства, которые содержат доказательства вреда, причиненного информационной безопасности государства.
Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения решается. Продолжаются неотложные следственные действия.
Читайте также: На Львовщине задержали продавцов фальсифицированной техники.
На Полтавщине задержали угонщиков элитных иномарок
- 15:08 12 мая Министерство образования сообщило дату проведения ВНО
- 15:05 12 мая Тесты на коронавирус обрабатывают 49 лабораторий
- 14:22 12 мая Жители двух сел на Закарпатье протестуют против вырубки леса
- 14:11 12 мая Мэр Винницы просит правительство разрешить торговлю на непродовольственных рынках
- 14:09 12 мая Власти Киева не планируют отменять спецбилеты на транспорт
- 13:46 12 мая Фигурантам дела о пленках Ермака сожгли мотоцикл и бросили в авто гранату
- 18:49 11 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 20:59 07 мая Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
- 13:41 05 мая В Киеве открыли три рынка, на очереди - еще два
- 13:15 06 мая Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
- 17:04 07 мая Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков