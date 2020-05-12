09:27  12 мая
В Украине уже более 16 тысяч больных коронавирусом - Минздрав
10:25  12 мая
В Украине планируют возобновить систему санэпидемстанций
15:08  12 мая
Министерство образования сообщило дату проведения ВНО
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
12 мая 2020, 11:36 20

В Хмельницкой области и на Прикарпатье разоблачили пророссийских интернет-агитаторов

Читайте також
українською мовою
12 мая 2020, 11:36 20
Читайте також українською мовою
Администраторы сепаратистских сообществ призывали к свержению власти в Украине
Фото: СБУ
Администраторы сепаратистских сообществ призывали к свержению власти в Украине

Киберспециалисты СБУ разоблачили интернет-агитаторов, которые по указанию российских кураторов распространяли в сети публичные призывы к изменению государственных границ и свержению власти.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

Двое жителей Хмельницкого и Ивано-Франковска администрировали в соцсетях сообщества сепаратистского толка. Злоумышленники действовали под "прикрытием" украинской SMM-структуры.

В интернете они распространяли преимущественно фейки о карантинных ограничениях из-за COVID-19 и дискредитации органов государственной власти. Агитаторы побуждали к протестам и продвигали идеи федерализации Украины.

Результаты лингвистической экспертизы этих материалов подтвердили, что они содержат публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, насильственному свержению конституционного строя.

Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства, которые содержат доказательства вреда, причиненного информационной безопасности государства.

Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения решается. Продолжаются неотложные следственные действия.

Читайте также: На Львовщине задержали продавцов фальсифицированной техники.

На Полтавщине задержали угонщиков элитных иномарок


криминал СБУ Ивано-Франковск фейк Хмельницкий киберзащита
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Сумской области предупредили хищение 80 миллионов гривен: подробности
08 мая 2020, 17:59
Бывшего уполномоченного от ФГВФЛ уличили в растрате 5 млн гривен банка "АКБ "Капитал"
08 мая 2020, 11:57
Бывшее руководство Налоговой службы подозревают в "крышевании" конвертцентров
07 мая 2020, 18:31
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 мая 2020, 18:49
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
07 мая 2020, 20:59
В Киеве открыли три рынка, на очереди - еще два
05 мая 2020, 13:41
Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
06 мая 2020, 13:15
Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
07 мая 2020, 17:04
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы
Виталий Кличко
Городской голова Киева
Все досье »