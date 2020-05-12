В Хмельницкой области и на Прикарпатье разоблачили пророссийских интернет-агитаторов

Администраторы сепаратистских сообществ призывали к свержению власти в Украине

Фото: СБУ

Администраторы сепаратистских сообществ призывали к свержению власти в Украине

Киберспециалисты СБУ разоблачили интернет-агитаторов, которые по указанию российских кураторов распространяли в сети публичные призывы к изменению государственных границ и свержению власти.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

Двое жителей Хмельницкого и Ивано-Франковска администрировали в соцсетях сообщества сепаратистского толка. Злоумышленники действовали под "прикрытием" украинской SMM-структуры.

В интернете они распространяли преимущественно фейки о карантинных ограничениях из-за COVID-19 и дискредитации органов государственной власти. Агитаторы побуждали к протестам и продвигали идеи федерализации Украины.

Результаты лингвистической экспертизы этих материалов подтвердили, что они содержат публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, насильственному свержению конституционного строя.

Правоохранители провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства, которые содержат доказательства вреда, причиненного информационной безопасности государства.

Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения решается. Продолжаются неотложные следственные действия.

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