Почти 280 тысяч ФОПов остались без работы

Деятельность физических лиц-предпринимателей попала под ограничения из-за борьбы с коронавирусом

Деятельность физических лиц-предпринимателей попала под ограничения из-за борьбы с коронавирусом

После седьмой недели карантина в Украине под удар попал не только малый бизнес, но и рынок труда и недвижимости.

Показатели экономического падения опубликовала платформа работы с открытыми данными Opendatabot, передает RegioNews.

Так, за время карантина остановили работу 277 тысяч ФОПов (от укр. фізична особа-підприємець). Более 75% из них - это предприниматели, которые работали на рынках. Среди других категорий стоит выделить сферу образования и плановой медицины и стоматологии. Люди, которые работали в этих сферах, вместе составляют 10% от тех, кто остался без работы.

К категориям физических лиц-предпринимателей, которых карантин лишил работы, относятся также те, кто занимался развлекательными (3,8%), спортивными (3%), индивидуальными услугами (3%), а также туризмом (3%) и транспортными перевозками (0,6%).

На фоне этого сокращается и количество вакансий. С начала карантина на рынке труда стало в 2,5 раза меньше вакансий. Стоимость аренды жилья также преимущественно падает. Впрочем, если одно- и двухкомнатные квартиры теряют в цене, то трехкомнатные, наоборот, становятся дороже во время пандемии.

Напомним, ранее правительство обещало оказать поддержку некоторым категориям ФОП.