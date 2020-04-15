На Волыни от коронавируса умер 19-летний парень

В Луцком районе Волынской области от коронавирус умер 19-летний юноша

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В Луцком районе Волынской области от коронавирус умер 19-летний юноша

Об этом сообщает "Волынь 24” , пишет RegioNews.

По словам начальника управления здравоохранения Волынской ОГА Игоря Ващенюка, у парня был сахарный диабет. В то же время, ни контактов с больными коронавирус, ни симптомов инфекции у юноши не было.

"Лечился от диабета. В последний день поднялась температура. У него не было никаких симптомов, ни контактов. Сделали тест, потому что все были насторожены. Он оказался положительным”, – рассказал он.

Всего на Волыни от коронавируса умерли уже четверо людей.

в Общем количество заболевших коронавирусом возросло до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая

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