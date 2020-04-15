На Волыни от коронавируса умер 19-летний парень
В Луцком районе Волынской области от коронавирус умер 19-летний юноша
В Луцком районе Волынской области от коронавирус умер 19-летний юноша
Об этом сообщает "Волынь 24” , пишет RegioNews.
По словам начальника управления здравоохранения Волынской ОГА Игоря Ващенюка, у парня был сахарный диабет. В то же время, ни контактов с больными коронавирус, ни симптомов инфекции у юноши не было.
"Лечился от диабета. В последний день поднялась температура. У него не было никаких симптомов, ни контактов. Сделали тест, потому что все были насторожены. Он оказался положительным”, – рассказал он.
Всего на Волыни от коронавируса умерли уже четверо людей.
в Общем количество заболевших коронавирусом возросло до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
На Буковине почти 600 больных коронавирусом, но рынки перед Пасхой закрывать не будут
15 апреля 2020, 09:51Количество больных коронавирусом возросло до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая
15 апреля 2020, 09:28Украина на грани: медсистема не выдержит прироста больных COVID-19
14 апреля 2020, 22:56
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
15 апреля 2020, 10:42Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53Кабмин изменил карантинные ограничения
08 апреля 2020, 21:38В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19
- 11:01 15 апреля В мешке и без ног: в Кривом Роге обнаружили труп без конечностей
- 10:46 15 апреля Новым прокурором Днепропетровской области стал Александр Панченко
- 10:42 15 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 10:37 15 апреля ГБР вызвало Вятровича на допрос по делу Голодомора
- 10:37 15 апреля Коронавирусом заболел 53-летний одесский врач
- 10:36 15 апреля Прикарпатье: 356 инфицированных, от COVID-19 умер сельский голова
- 10:42 15 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 17:53 08 апреля Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
- 21:38 08 апреля Кабмин изменил карантинные ограничения
- 12:19 12 апреля В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
Как коронакризис изменил рынок недвижимости в Киеве, Одессе, Львове и Харькове
14 апреля 2020, 12:00
Львов: почему Зеленский первый на вылет, а Вакарчуку стоит приготовиться
13 апреля 2020, 14:00
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19