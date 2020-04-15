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15 апреля 2020, 10:29 3

На Полтавщине от коронавируса умер мужчина

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15 апреля 2020, 10:29 3
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По состоянию на утро 15 апреля в Полтавской области подтверждено 27 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело трое, один человек умер
Фото: УП
По состоянию на утро 15 апреля в Полтавской области подтверждено 27 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело трое, один человек умер

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синєгубов в своем telegram-канале, пишет Regionews.

По информации Олега Синєгубова трое выздоровевших - это женщина с Верхних Плавней и мать и дочь из Кременчуга, в которых одними из первых на Полтавщине диагностировали коронавирус.

Умерший от коронавирус – 84-летний мужчина из Кременчуга. У него болезнь протекала с осложнениями.

Олег Синєгубов призвал жителей области соблюдать режим карантина, беречь себя и при первых симптомах обращаться к семейному врачу.

в Целом в Украине кількість заболевших коронавирусом возросло до 3764, за сутки обнаружили 392 новых случая.

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коронавирус смерть Полтава Олег Синегубов Полтавская область статистика больные
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