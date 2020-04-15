На Полтавщине от коронавируса умер мужчина
Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синєгубов в своем telegram-канале, пишет Regionews.
По информации Олега Синєгубова трое выздоровевших - это женщина с Верхних Плавней и мать и дочь из Кременчуга, в которых одними из первых на Полтавщине диагностировали коронавирус.
Умерший от коронавирус – 84-летний мужчина из Кременчуга. У него болезнь протекала с осложнениями.
Олег Синєгубов призвал жителей области соблюдать режим карантина, беречь себя и при первых симптомах обращаться к семейному врачу.
в Целом в Украине кількість заболевших коронавирусом возросло до 3764, за сутки обнаружили 392 новых случая.
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