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10 апреля 2020, 17:40 12

В СБУ и Зеленского возникли вопросы по качеству средств, с помощью которых делают анализы на коронавирус в Николаевской области

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10 апреля 2020, 17:40 12
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Глава управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак сомневается в качестве пробирок, куда забирают материал больных с подозрением на коронавирус
Фото: president.gov.ua
Глава управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак сомневается в качестве пробирок, куда забирают материал больных с подозрением на коронавирус

Об этом Виталий Герсак заявил на заседании внеочередной сессии в пятницу, 10 апреля, передает RegioNews.

По его словам, медики используют нестандартизованные пробирки и некачественное химическое вещество, поэтому результаты исследований могут быть недостоверными.

"Получена информация, что медицинский персонал допускает грубые нарушения при отборе биологического материала у людей, у которых есть подозрение в коронавирусной инфекции. В частности, медицинские работники используют нестандартизированные пробирки и некачественное химическое вещество, которое не соответствует определенным нормам и стандартам, в котором хранится отобранный биоматериал. По имеющимся данным указанное химическое вещество производят в Николаевском лабораторном центре МОЗ Украины", - отметил он.

В качестве средств, с помощью которых делают анализы, усомнился и президент Владимир Зеленский. Во время традиционного совещания по вопросам борьбы с коронавирусом он поручил немедленно выяснить ситуацию.

"Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", - сказал Зеленский.

Напомним, что Служба безопасности Украины в Николаевской области открыла уголовное дело из-за того, что ОГА не выделила деньги больницам в период эпидемии коронавируса. Производство открыто по статье 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность). Помимо главы ОГА Стадника, по делу проходят глава бюджетной комиссии Федор Барна и замглавы ОГА Татьяна Стахевич.


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