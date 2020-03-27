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27 марта 2020, 16:35 1

В Кропивницком рассказали, как будут бороться с коронавирусом

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27 марта 2020, 16:35 1
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В Кировоградской области с последствиями эпидемии COVID-19 будут бороться 9 больниц в 4 этапа
В Кировоградской области с последствиями эпидемии COVID-19 будут бороться 9 больниц в 4 этапа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Кировоградской ОГА.

Все больница области разделили на два типа. Медучреждения первого типа -онкоцентры, кардиоцентры, туберкулезные диспансеры - будут работать в штатном режимы с пациентами, которые не инфицированы коронавирусом. Но родственникам посещать своих родных будет запрещено.

Больницы второго типа будут оказывать помощь больным коронавирусом. Их в области 9 и они разделены на 4 волны. Первая волна - это Кировоградская областная больница, Центральная городская больница в Кропивницком, Добровеличкрвская ЦРБ и Александрийская ЦРБ. В этих медучреждений могут в любое время присоединиться еще пять больниц, которые входят во вторую "волну". Далее будет привлекаться третья "волна", которая позволит перезагрузить первую. К четвертой "волны" относятся заведения обсервации.

Как информировали RegioNews раньше, через усиление карантина в связи с эпидемией COVID-19 больницы Кропивницкого и Кировоградской области будут принимать пациентов только в экстренных случаях.


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