Полтавського вчителя звільнили з війська після майже року боротьби

Фото: Омбудсман України

Полтавського вчителя, якого мобілізували попри законне право на відстрочку, офіційно звільнили з військової служби. Щоб домогтися цього, чоловікові знадобилося майже рік, втручання Офісу омбудсмана та судове рішення

Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За його словами, чоловіка також поставили на військовий облік за місцем проживання. Свій статус він підтвердив 23 жовтня під час зустрічі з представником омбудсмана в Полтавській області Владиславом Носенком.

Історія набула розголосу після того, як учителя затримала на вулиці група оповіщення з Кременчука. Через те, що відомості про чоловіка ще не внесли до системи "Оберіг", працівники ТЦК, за повідомленнями у справі, застосували силу, доставили його до збірного пункту та мобілізували.

Після звернення до Офісу омбудсмана розпочали комплексне реагування із залученням Національної поліції, Військової служби правопорядку та органів військового управління.

За результатами перевірки ВСП матеріали щодо можливих протиправних дій посадовців Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки передали до прокуратури. У жовтні 2025 року відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Згодом суд визнав призов чоловіка протиправним, скасував відповідний наказ і зобов’язав військову частину звільнити його. Однак для фактичного виконання рішення знадобився додатковий час і контроль з боку омбудсмана.

У липні 2026 року цей випадок, а також інші повідомлення про порушення з боку працівників Кременчуцького ТЦК, розглядали на виїзному засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради в Горішніх Плавнях.

Дмитро Лубінець наголосив, що випадок свідчить про необхідність системних змін у мобілізаційних процесах і посилення відповідальності на всіх рівнях військового управління.

За його словами, людина, яка має законне право на відстрочку, не повинна витрачати місяці чи роки на відновлення своїх прав. Омбудсман також заявив, що очікує належних управлінських рішень і посилення контролю з боку військового керівництва, щоби подібні випадки не повторювалися.

Нагадаємо, раніше Лубінець розповів, які дії працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є законними під час мобілізації, а які – неприпустимими.

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