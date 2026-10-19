Фото: ГСЧС

Последствия российской атаки на Киев ночью 19 октября зафиксированы в трех районах города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Деснянском районе горело нежилое здание, повреждены автомобили и станция метро. На месте пожара спасатели обнаружили погибшего человека.

В Соломенском районе произошел пожар в помещении медицинского учреждения, также повреждены фасад и окна 25-этажки.

В Днепровском районе повреждения получило здание учебного заведения.

Известно, что в результате атак пострадали восемь человек.

Спасатели ликвидировали все пожары, нанесенные вражескими ударами.

Напомним, в ночь на 19 октября Россия атаковала Киев ракетами. В результате вражеской атаки погибла 21-летняя девушка, сообщалось о шести пострадавших.

Повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы: наземные станции "Черниговская" и "Лесная" на красной ветке будут временно закрыты на вход и выход.