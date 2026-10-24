В Черкасской области во время обгона столкнулись два автомобиля: троих человек госпитализировали

Фото: полиция Черкасской области

В Черкасской области в результате ДТП на трассе Киев — Знаменка пострадали три человека. По предварительным данным, 22-летняя водитель Volkswagen CC во время обгона выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Geely MK Cross. Всех троих травмированных госпитализировали

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .

Авария произошла 23 октября около 19:30 на автодороге Н-01 "Киев - Знаменка" вблизи Корсуня-Шевченковского.

По предварительной информации следствия, 22-летняя водитель Volkswagen CC во время обгона не выбрала безопасную скорость, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Geely MK Cross, которым управляла 28-летняя женщина.

В результате столкновения травмировались 19-летняя пассажирка Volkswagen, водитель Geely и ее 33-летний пассажир. Всех пострадавших доставили в больницу.

Следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Обстоятельства аварии устанавливают.

Напомним, что в селе Ставок в Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 58-летняя скутеристка. Автомобиль Volkswagen столкнулся со скутером Honda, когда женщина пересекала проезжую часть.