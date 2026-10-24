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24 октября 2026, 15:03

В Киеве мужчина с ножом напал на кофейню и забрал деньги

24 октября 2026, 15:03
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Фото: патрульная полиция Киева
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В Соломенском районе Киева задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на кафе. По данным полиции, он в маске угрожал ножом 16-летней работнице заведения и заставил ее отдать деньги из кассы

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

По информации правоохранителей, сообщение о разбое поступило на линию 112. Сотрудница кофейни рассказала, что в заведение зашел неизвестный в маске, угрожал ей ножом и требовал деньги из кассового аппарата. После того как мужчина скрылся, девушка закрылась в кафе и вызвала полицию.

Патрульные оперативно прибыли на место, выяснили приметы нападающего и вместе с работниками районного управления полиции начали его разыскивать.

"У мужчины был с собой нож и признался в содеянном", — сообщили в патрульной полиции Киева.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту разбоя, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Житомирщине мошенница выманила деньги у семьи пропавшего без вести военного. Она убедила их, что может помочь найти защитника.

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