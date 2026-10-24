Россияне ударили ракетой по Лозовой

Фото: Олег Синегубов

В результате российского ракетного удара по Лозовой в Харьковской области погиб 45-летний мужчина, еще двое мужчин получили ранения. Ракета попала в складское здание, после чего вспыхнул пожар

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, ранения получили 26-летний и 43-летний мужчины. Оба пострадавших госпитализированы.

45-летний мужчина скончался от тяжелых травм. Медики до последнего сражались за его жизнь.

"Помощь медиков в г. Лозовая потребовалась ещё 37-летней женщине. Медики диагностировали у неё острую стрессовую реакцию. Ей оказывается необходимая помощь", — сообщил Синегубов.

На месте удара работают экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки.

Напомним, что в результате российской атаки на Днепр и пригород 23 октября погиб человек, еще пятеро получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.