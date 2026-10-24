В Сумской области российский дрон атаковал грузовик

Фото: ГСЧС

В Шосткинской общине на Сумщине в результате российской атаки беспилотника загорелся грузовик. Спасатели ликвидировали пожар, несмотря на угрозу повторных ударов

Об этом сообщили спасатели, передает RegioNews .

После удара вражеского беспилотника грузовик загорелся.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС, потушившие пожар.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Напомним, что в результате российского ракетного удара по Лозовой в Харьковской области погиб 45-летний мужчина, еще двое мужчин получили ранения. Ракета попала в складское здание, после чего вспыхнул пожар.