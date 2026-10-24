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В Киеве возобновили движение метро между "Выдубичами" и "Славутичем"
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24 октября 2026, 12:56

В Киеве возобновили движение метро между "Выдубичами" и "Славутичем"

24 октября 2026, 12:56
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Фото: pnktv.news
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В Киеве возобновили движение поездов по зеленой линии метро между станциями "Выдубичи" и "Славутич", которое приостанавливали из-за последствий российских обстрелов. В настоящее время линия работает в обычном режиме

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Киевский метрополитен", передает RegioNews .

"Специалисты метрополитена выполнили все необходимые работы по ликвидации последствий вражеского обстрела", — говорится в сообщении КГГА.

В городской администрации также напомнили, что во время желтого уровня угрозы поезда курсируют по наземному участку зеленой линии.

Если объявляют красный уровень угрозы, движение поездов по Южному мосту приостанавливают.

Напомним, что в Харькове 24 октября из-за перебоев с электроснабжением возникли проблемы с движением наземного электротранспорта и метрополитена. В настоящее время движение постепенно восстанавливается, однако на отдельных маршрутах возможны существенные задержки. Автобусы работают в штатном режиме.

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