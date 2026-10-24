В Сумской области из-за российских атак обесточена часть области

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В части Сумской области исчезло электроснабжение из-за российской вооруженной агрессии. Энергетики работают над восстановлением подачи света, однако сроки ремонтных работ зависят от ситуации.

Об этом сообщили в АО "Сумыоблэнерго", передает RegioNews .

"В части Сумщины обесточены из-за вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении компании.

Энергетики продолжают работу по восстановлению электроснабжения. О сроках возврата света пока не сообщается.

Напомним, что в Харькове 24 октября из-за перебоев с электроснабжением возникли проблемы с движением наземного электротранспорта и метрополитена. В настоящее время движение постепенно восстанавливается, однако на отдельных маршрутах возможны существенные задержки. Автобусы работают в штатном режиме.