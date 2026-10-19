Две станции метро в Киеве закрыли после атаки: как теперь будут курсировать поезда
В результате российского удара по Киеву наземные станции "Черниговская" и "Лесная" на красной ветке метро будут временно закрыты на вход и выход
Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews.
Утром движение поездов начнется между станциями "Академгородок" и "Дарница" – согласно графику.
В то же время, наземные станции "Черниговская" и "Лесная" временно закроют на вход и выход пассажиров.
На месте повреждений работают необходимые специалисты, в частности, специалисты по восстановлению и ремонту путей и кабельных сетей метрополитена.
Пассажиров просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов.
О возобновлении работы всей красной линии метро сообщат дополнительно.
Напомним, в ночь на 19 октября Россия атаковала Киев ракетами. В результате вражеской атаки погибла 21-летняя девушка, еще шесть человек пострадали. В результате атаки повреждена одна из станций метро на левом берегу Киева.