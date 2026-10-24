В Харьковской области водитель предлагал полиции $500 и получил подозрение

Фото: полиция Харьковской области

На Чугуевщине Харьковской области водитель автомобиля Renault предлагал полицейским 500 долларов во избежание административной ответственности

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

Событие произошло на одном из блокпостов Чугуева. Во время несения службы сотрудники отдела реагирования патрульной полиции остановили автомобиль Renault. В ходе общения с водителем правоохранители заметили признаки возможного наркотического опьянения.

Полицейские предложили мужчине пройти осмотр с помощью специального технического средства на месте остановки или в медицинском заведении. Водитель отказался.

Правоохранители объяснили ему, что отказ от прохождения досмотра является нарушением и предусматривает административную ответственность. Когда они начали оформлять соответствующие материалы, мужчина предложил им 500 долларов во избежание наказания.

Вопреки неоднократным предупреждениям об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды, водитель продолжил попытки договориться с полицейскими. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

На мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях - за отказ от прохождения ввиду состояния опьянения.

Также следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Водителю сообщили о подозрении.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили заместителя начальника Западного межрегионального управления Гоструда. Он просил взятку за влияние на результаты расследования гибели работника на строительстве.