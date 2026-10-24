В Днепре похитили мопед: мужчине сообщили о подозрении

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепре следователи сообщили о подозрении 40-летнему жителю Каменского, подозреваемому в незаконном завладении мопедом Honda Lead. Транспортное средство мужчина, по данным полиции, угнал у магазина в Индустриальном районе города

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

В начале октября владелец мопеда обратился в полицию. Он рассказал, что приехал в магазин на Honda Lead и припарковал транспортное средство неподалеку.

После выхода из магазина мужчина положил на мопед личные вещи, завел двигатель, но оставил ключи в замке зажигания и на несколько минут отвернулся. В это время неизвестный сел на мопед и уехал.

Впоследствии правоохранители Днепровского районного управления полиции № 2 обнаружили мужчину, который передвигался на угнанном транспортном средстве, вблизи перекрестка улицы Богдана Хмельницкого. По информации полиции, им оказался 40-летний житель Каменского, ранее судимый за имущественные преступления.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области уборщица ограбила дом клиентки . Хозяева доверяли работнице и на время уборки оставляли ее там одну. Женщина узнала, где ее клиенты хранят деньги и ценные вещи.