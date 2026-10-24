19:07  24 октября
Стрельба в Святошинском районе Киева: есть погибший
18:56  24 октября
В Сумской области российский дрон атаковал грузовик
15:03  24 октября
В Киеве мужчина с ножом напал на кофейню и забрал деньги
UA | RU
UA | RU
24 октября 2026, 17:45

Правительство создало Координационный центр по бронированию: какие изменения ожидают критически важные предприятия

24 октября 2026, 17:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров Украины создал Координационный центр по организации бронирования военнообязанных, уточнил определение критической важности предприятий и поручил пересмотреть отраслевые и региональные критерии критичности

Об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды Украины, передает RegioNews .

В министерстве пояснили, что изменения должны помочь сбалансировать потребности сил обороны со стабильной работой экономики, критической инфраструктуры и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Основной принцип бронирования остается неизменным: оно должно позволять предприятиям хранить работников, без которых они не могут выполнять важные для государства функции.

Координационный центр по организации бронирования – это временный консультативно-совещательный орган при Кабинете министров. К его работе будут привлекаться представители органов власти, ответственные за экономику, оборону, безопасность, гуманитарную политику и функционирование критической инфраструктуры.

Сопредседателями центра будут заместитель министра экономики и окружающей среды и замминистра обороны.

Среди основных задач центра:

  • согласование отраслевых и региональных критериев критичности и предоставление рекомендаций по их доработке;

  • рассмотрение обращений государственных органов по определению предприятий критически важными;

  • предоставление рекомендаций по отмене такого статуса, в частности при наличии соответствующих оснований, предоставленных правоохранительными органами;

  • согласование увеличения объемов бронирования более чем на 50%.

Рассмотрение обращений должно длиться не больше месяца. Если государственный орган обосновает необходимость безотлагательного разбирательства, центр должен предоставить предложения и рекомендации в течение семи рабочих дней после получения обращения.

В то же время, окончательные решения о предоставлении предприятию статуса критически важного остаются в компетенции уполномоченных государственных органов. Предложения центра должны рассматриваться центральными органами исполнительной власти и областными военными администрациями.

Правительство уточнило определение критической важности. В связи с этим центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны в течение 10 дней со дня вступления в силу пересмотреть отраслевые и региональные критерии критичности. Обновленные критерии будут согласовывать Координационный центр.

В Минэкономики отмечают, что пересмотр критериев не означает автоматического пересмотра статуса всех предприятий, которые уже сочли критически важными. Предприятия, получившие этот статус по критериям, которые по результатам просмотра не изменятся, сохранят его.

Ранее отраслевые и региональные критерии устанавливали органы власти по согласованию с Минобороны и Минэкономики. Увеличение объемов бронирования военнообязанных согласовало Межведомственная рабочая группа во главе с министром обороны.

Правительство также пересмотрело предельные объемы бронирования для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов — до 95% военнообязанных работников.

По разъяснению Минэкономики, эти показатели определяют максимально допустимую долю забронированных работников соответствующих категорий предприятий. В то же время уменьшение предельных объемов не должно касаться персонала, непосредственно вовлеченного в критически важные процессы.

Речь идет о работниках, которые обеспечивают производство, выполнение оборонных контрактов, оперативные, ремонтные и аварийно-восстановительные работы. Таких специалистов по позиции министерства должны бронировать в полном объеме.

Руководитель предприятия самостоятельно определяет, кого бронировать в пределах установленного лимита. Поэтому ограничения, прежде всего, будут касаться вспомогательного и обслуживающего персонала.

Также в министерстве уточнили, что граждан, имеющих отсрочку от мобилизации по другим основаниям, в частности, многодетных родителей и опекунов, учитывают в квоте при расчете предельного процента забронированных.

Напомним, ранее бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что поддерживает мобилизацию женщин в Сила обороны Украины. Он сказал, что женщины могут воевать не хуже мужчин и не видят проблемы в их военной службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобилизация женщин: где граница между обороной Украины и самоуничтожением

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
правительство предприятие бронирование от мобилизации Координационный штаб
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Стрельба в Святошинском районе Киева: есть погибший
24 октября 2026, 19:07
В Сумской области российский дрон атаковал грузовик
24 октября 2026, 18:56
В Ровенской области Hyundai сбил велосипедистку: 45-летняя женщина погибла
24 октября 2026, 18:18
В Днепре похитили мопед: мужчине сообщили о подозрении
24 октября 2026, 17:35
В Черкасской области во время обгона столкнулись два автомобиля: троих человек госпитализировали
24 октября 2026, 16:50
В Харьковской области водитель предлагал полиции $500 и получил подозрение
24 октября 2026, 16:14
Минобороны зафиксировало восстановление скорости Starlink более 400 км/ч
24 октября 2026, 15:57
В Киеве мужчина с ножом напал на кофейню и забрал деньги
24 октября 2026, 15:03
Силы обороны поразили завод компонентов для ракет и комбинат в РФ
24 октября 2026, 14:43
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Виктор Андрусив
Наталья Панченко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »