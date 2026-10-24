Правительство создало Координационный центр по бронированию: какие изменения ожидают критически важные предприятия

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Кабинет министров Украины создал Координационный центр по организации бронирования военнообязанных, уточнил определение критической важности предприятий и поручил пересмотреть отраслевые и региональные критерии критичности

Об этом сообщает Министерство экономики и окружающей среды Украины, передает RegioNews .

В министерстве пояснили, что изменения должны помочь сбалансировать потребности сил обороны со стабильной работой экономики, критической инфраструктуры и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Основной принцип бронирования остается неизменным: оно должно позволять предприятиям хранить работников, без которых они не могут выполнять важные для государства функции.

Координационный центр по организации бронирования – это временный консультативно-совещательный орган при Кабинете министров. К его работе будут привлекаться представители органов власти, ответственные за экономику, оборону, безопасность, гуманитарную политику и функционирование критической инфраструктуры.

Сопредседателями центра будут заместитель министра экономики и окружающей среды и замминистра обороны.

Среди основных задач центра:

согласование отраслевых и региональных критериев критичности и предоставление рекомендаций по их доработке;

рассмотрение обращений государственных органов по определению предприятий критически важными;

предоставление рекомендаций по отмене такого статуса, в частности при наличии соответствующих оснований, предоставленных правоохранительными органами;

согласование увеличения объемов бронирования более чем на 50%.

Рассмотрение обращений должно длиться не больше месяца. Если государственный орган обосновает необходимость безотлагательного разбирательства, центр должен предоставить предложения и рекомендации в течение семи рабочих дней после получения обращения.

В то же время, окончательные решения о предоставлении предприятию статуса критически важного остаются в компетенции уполномоченных государственных органов. Предложения центра должны рассматриваться центральными органами исполнительной власти и областными военными администрациями.

Правительство уточнило определение критической важности. В связи с этим центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны в течение 10 дней со дня вступления в силу пересмотреть отраслевые и региональные критерии критичности. Обновленные критерии будут согласовывать Координационный центр.

В Минэкономики отмечают, что пересмотр критериев не означает автоматического пересмотра статуса всех предприятий, которые уже сочли критически важными. Предприятия, получившие этот статус по критериям, которые по результатам просмотра не изменятся, сохранят его.

Ранее отраслевые и региональные критерии устанавливали органы власти по согласованию с Минобороны и Минэкономики. Увеличение объемов бронирования военнообязанных согласовало Межведомственная рабочая группа во главе с министром обороны.

Правительство также пересмотрело предельные объемы бронирования для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов — до 95% военнообязанных работников.

По разъяснению Минэкономики, эти показатели определяют максимально допустимую долю забронированных работников соответствующих категорий предприятий. В то же время уменьшение предельных объемов не должно касаться персонала, непосредственно вовлеченного в критически важные процессы.

Речь идет о работниках, которые обеспечивают производство, выполнение оборонных контрактов, оперативные, ремонтные и аварийно-восстановительные работы. Таких специалистов по позиции министерства должны бронировать в полном объеме.

Руководитель предприятия самостоятельно определяет, кого бронировать в пределах установленного лимита. Поэтому ограничения, прежде всего, будут касаться вспомогательного и обслуживающего персонала.

Также в министерстве уточнили, что граждан, имеющих отсрочку от мобилизации по другим основаниям, в частности, многодетных родителей и опекунов, учитывают в квоте при расчете предельного процента забронированных.

Напомним, ранее бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что поддерживает мобилизацию женщин в Сила обороны Украины. Он сказал, что женщины могут воевать не хуже мужчин и не видят проблемы в их военной службе.

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