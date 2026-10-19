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19 октября 2026, 07:07

Россия атаковала Киев ракетами: погибла 21-летняя девушка, повреждена станция метро

19 октября 2026, 07:07
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Фото: Telegraf
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В ночь на 19 октября Россия атаковала Киев ракетами. В результате вражеской атаки погибла девушка, еще шесть человек пострадали

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и КГВА, передает RegioNews.

По словам мэра, погибший был 21 год. Еще три человека пострадали. Двое из них находятся в стационарах городских больниц. Одного из раненых медики госпитализировали.

Кроме того, в результате атаки повреждена одна из станций метро на левом берегу Киева. Рядом со станцией из-за попадания обломков повреждены ходовые и контактные рельсы.

В Соломенском районе обломки ракеты попали в первый этаж 25-этажного жилого дома. Также пострадали три человека. Медики предоставили им помощь на месте. По другому адресу повреждено нежилое здание.

В Днепровском районе зафиксировали попадание по территории нежилой застройки.

Информация о последствиях ночной атаки уточняется.

Напомним, утром 19 октября российские войска совершили атаку на Днепр. Разрушения и повреждения получили частные дома. Предварительно под завалами могут быть заблокированы люди.

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