Силы обороны поразили завод компонентов для ракет и комбинат в РФ

Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины 23 октября и в ночь на 24 октября нанесли удары по объектам военного и промышленного значения на территории России

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

По данным Генштаба, в Орле Орловской области поражено основное производственное здание АО "Протон-Электротекс". Предприятие производит оптоэлектронное оборудование и комплектующие, которые используются в российском ракетном вооружении.

"Это усложняет производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми противник бьет по украинским городам", - отметили в Генштабе.

По информации военных, "Протон-Электротекс" является российским производителем оптоэлектронного оборудования и приборов полного производственного цикла – от кристаллов до готовой продукции. Среди его изделий – модули для крылатых авиационных ракет С-71 "Ковер" и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 "Искандер-М". В рамках производственной кооперации предприятие также участвует в производстве боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" и его модификаций.

Также Силы обороны поразили комбинат "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области. В районе предприятия зафиксирован взрыв и пожар.

Комбинат производит синтетические каучуки, мономеры, фракции и высокооктановые добавки к бензину. Как пояснили в Генштабе, синтетические каучуки используют для производства твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Кроме того, украинские военные поразили самолет на аэродроме "Ейск" в Краснодарском крае РФ. Степень его повреждения пока уточняется.

"Силы обороны Украины производят поражение объектов на территории противника в рамках права на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН", — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, что в ночь на 24 октября силы противовоздушной обороны Украины обезвредили 101 из 126 российских беспилотников. В то же время, зафиксировали попадание на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на пяти локациях.