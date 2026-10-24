13:11  24 октября
В Сумской области из-за российских атак обесточена часть области
12:56  24 октября
В Киеве возобновили движение метро между "Выдубичами" и "Славутичем"
10:25  24 октября
В Киеве российский удар разрушил частный дом: 2 человека пострадали
UA | RU
UA | RU
24 октября 2026, 14:43

Силы обороны поразили завод компонентов для ракет и комбинат в РФ

24 октября 2026, 14:43
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ
Читайте також
українською мовою

Силы обороны Украины 23 октября и в ночь на 24 октября нанесли удары по объектам военного и промышленного значения на территории России

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

По данным Генштаба, в Орле Орловской области поражено основное производственное здание АО "Протон-Электротекс". Предприятие производит оптоэлектронное оборудование и комплектующие, которые используются в российском ракетном вооружении.

"Это усложняет производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми противник бьет по украинским городам", - отметили в Генштабе.

По информации военных, "Протон-Электротекс" является российским производителем оптоэлектронного оборудования и приборов полного производственного цикла – от кристаллов до готовой продукции. Среди его изделий – модули для крылатых авиационных ракет С-71 "Ковер" и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 "Искандер-М". В рамках производственной кооперации предприятие также участвует в производстве боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" и его модификаций.

Также Силы обороны поразили комбинат "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области. В районе предприятия зафиксирован взрыв и пожар.

Комбинат производит синтетические каучуки, мономеры, фракции и высокооктановые добавки к бензину. Как пояснили в Генштабе, синтетические каучуки используют для производства твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Кроме того, украинские военные поразили самолет на аэродроме "Ейск" в Краснодарском крае РФ. Степень его повреждения пока уточняется.

"Силы обороны Украины производят поражение объектов на территории противника в рамках права на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН", — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, что в ночь на 24 октября силы противовоздушной обороны Украины обезвредили 101 из 126 российских беспилотников. В то же время, зафиксировали попадание на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на пяти локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия Завод ракеты Силы обороны
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Киеве мужчина с ножом напал на кофейню и забрал деньги
24 октября 2026, 15:03
Россияне ударили ракетой по Лозовой
24 октября 2026, 14:07
На Прикарпатье мужчина заставлял хромую лошадь тянуть древесину: полиция составила протокол
24 октября 2026, 13:53
В Сумской области из-за российских атак обесточена часть области
24 октября 2026, 13:11
В Киеве возобновили движение метро между "Выдубичами" и "Славутичем"
24 октября 2026, 12:56
Volkswagen столкнулся со скутером в Ровенской области: погибла 58-летняя женщина
24 октября 2026, 12:23
Российская атака на пригород Днепра: в больнице скончался мужчина с тяжелыми ожогами
24 октября 2026, 11:59
На Черниговщине предприятие более 10 лет незаконно пользовалось 142 га земли
24 октября 2026, 11:43
На Днепропетровщине под ударами находились четыре района: повреждены дома и инфраструктура
24 октября 2026, 11:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Виктор Андрусив
Наталья Панченко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »