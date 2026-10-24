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24 октября 2026, 15:57

Минобороны зафиксировало восстановление скорости Starlink более 400 км/ч

24 октября 2026, 15:57
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Фото: Владимир Зеленский/фейсбук
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Системы мониторинга Министерства обороны Украины фиксируют восстановление скорости работы Starlink и Starshield до показателей более 400 км/ч при стабильной связи

Об этом журналистам сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара, передает RegioNews .

"Системы мониторинга Министерства обороны фиксируют восстановление скорости Starlink/Starshield. Фиксируем скорость более 400 км/ч, связь стабильна", - отметил он.

По словам министра, восстановление показателей спутниковой связи имеет практическое значение для украинских военных, в частности, для управления беспилотниками, логистических процессов и поддержания связи на передовой.

"Это очередной пример, когда прямой диалог и упорная позиция Президента Украины на самом высоком уровне дает результаты. И этот результат, прежде всего, важен для нашего фронта, для военных, работы беспилотников, логистики и связи", — подчеркнул Хмара.

Министерство обороны продолжает следить за работой спутниковых систем и отслеживать соответствующие показатели.

Напомним, что внештатный советник президента по технологическим вопросам эксперт в сфере технологий Сергей Бескрестнов (Флэш) подтвердил, что компания SpaceX в ночь на 14 октября ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения.

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